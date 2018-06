LAMENTÁVEL! MULHER É FURTADA DENTRO DO HOSPITAL REGIONAL NORTE!

Mais um caso de furto é registrado dentro do Hospital Regional Norte de Sobral.

Uma senhora relatou para nossa reportagem que na noite de hoje (18) teve uma quantia de R$ 500,00 de dentro de sua bolsa, quando estava em um leito do 3° andar do referido hospital, fazendo companhia de seu esposo, que está internado, aguardando uma cirurgia. A vítima disse que o furto aconteceu depois que saiu para jantar e quando retornou deu por conta que o dinheiro que estava na sua bolsa havia sido furtado. A vítima se dirigiu até assistente social do hospital e comunicou o roubo e foi orientada a procurar a ouvidoria do referido hospital, afim de que as providências sejam tomadas. Não é a primeira vez que acontece crime de furto no interior do HRN.





"Sou de uma comunidade do município de Sobral, meu marido vai fazer uma cirurgia na cabeça, levei o dinheiro para minha segurança caso precisasse", desabafou a vítima.





Fonte: Olivando Alves