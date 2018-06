Mãe morre após reconhecer corpo de filho PM executado no RJ

A violência no Rio de Janeiro deixou mais uma vítima na madrugada desta quinta-feira (7). Um policial militar morreu durante uma tentativa de assalto, quando passava pela Avenida Rio Branco, em Gramacho, Duque de Caxias, na Região Metropolitana da capital. Ele é o 54º policial morto no estado em 2018.





Segundo informações do G1, cinco criminosos cercaram o carro de Douglas Fontes e, ao perceberem que ele estava armado, efetuaram vários disparos contra ele. Horas depois do crime, a mãe do PM, Maria José Fontes, passou mal quando fez o reconhecimento do corpo do filho, no Instituto Médico Legal (IML).





Após passar mal, ela chegou a ser encaminhada para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sarapuí, mas não resistiu e morreu na unidade de saúde





Por: NOTÍCIAS AO MINUTO