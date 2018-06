Mais recursos para o Ceará

Na última quarta-feira (20), o Ministério do Turismo publicou a ordem de pagamento no valor R$ 97,5 mil para o município de Trairi, distante 137 quilômetros de Fortaleza. O recurso , proveniente de emenda individual do deputado federal Moses Rodrigues (MDB-CE), é destinado à revitalização da estrada que liga a sede do município à Praia de Mundaú.