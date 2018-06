Marchante é assassinado a bala na noite desta quinta-feira (14) na calçada do Mercado Público de Ipu

Um jovem marchante foi assassinado a bala na noite desta quinta-feira (14/06), na calçada do Mercado Público de Ipu, por volta das 20h30, na avenida Milton Carvalho, centro da cidade.





De acordo com as informações apuradas pela polícia, o jovem marchante de nome Adalberto, que residia no bairro da Grota, e acabava de fazer a entrega de carne em um dos açougues do Mercado, quando foi alvejado a bala e tombou lá mesmo no local, sem vida. O atirador chegou em companhia de outra pessoa, que após a execução se evadiram, tomando rumo ignorado.

Vítima: Adalberto





Ainda não se sabe com precisão a motivação do homicídio, mas a polícia já tem suspeitos da autoria do crime. Policiais militares estiveram no local para resguardar o corpo da vítima, enquanto a viatura da Perícia Forense estava sendo aguardada para remoção do corpo ao IML de Sobral para os exames cadavéricos de praxe.





Fonte: Repórter Fco. José