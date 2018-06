Mobilidade Urbana: Sobral vai receber Ponte Estaiada para ciclistas e pedestres

A semana termina com uma boa notícia para os moradores de Sobral, no Noroeste do Ceará. A Secretaria Nacional de Estruturação do Turismo publicou duas notas de empenho somando o valor de R$ 3.260.536,40 para a construção de uma Ponte Estaiada para pedestre e ciclistas sobre o Rio Acaraú. Além de novo cartão-postal da cidade, o equipamento facilitará os deslocamentos entre os bairros Dom Expedito e Centro.





O valor corresponde a dois recursos de programação um deles encaminhado pelo Presidente do Congresso Nacional, Senador Eunício Oliveira (MDB-CE), da ordem de R$ 1.869.731,80. O outro no valor de R$ 1.390.804,60 foi encaminhado pelo Deputado Federal Moses Rodrigues (MDB-CE).