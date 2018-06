Moradoras de rua acabam esfaqueadas durante briga por uma "quentinha" em plena Beira-Mar

A briga por um prato de comida quase termina em morte durante uma bvriga entre duas mulheres, moradoras de rua, em pleno cartão portal de Fortaleza: a avenida beira-Mar. O fato ocorreu na madrugada desta sexta-feira(15), quando as duas mulheres entraram em luyta corporal, ambas armadas com facas, segundo a Polícia Militar.





O desentendimento entre as duas pedintes aconteceu em pleno calçadão, próximo ao Clube Náutico Atlético cearense, e onde está instalada uma base de policiamento da PM. As poucas testemunhas que estava naquele momento na Beira-Mar, por volta de 2 horas, disseram que as mulheres estavam discutindo pela posse de uma “quentinha”, quando passaram trocar insultos e foram às vias de fato.





As duas moradoras de rua acabaram esfaqueadas. Uma delas, em estado grave, foi levada em uma ambulância do Samu para o IJF-Centro apresentando golpes de faca no tórax e abdome. A outra, esfaqueada no braço, foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Praia do Futuro, sob escolta da Polícia Militar. Depois de atendida pela equipe médica, foi encaminhada à delegacia plantonista do 2º DP (Meireles).