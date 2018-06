Morando em Fortaleza há 30 anos, suíço está dividido em duelo contra o Brasil

O amor pelo Brasil já está há 29 anos no coração do suíço John Werner, morador de Fortaleza. O proprietário de um restaurante no bairro Aldeota veio passar férias na cidade e gostou tanto que resolveu ficar. “Um amigo sempre falava daqui e eu resolvi vir para conhecer durante as férias. Eu me apaixonei, me casei, montei meu restaurante e fiquei por aqui”, relembra.





Neste domingo (17), no dia do jogo de estreia do Brasil contra a Suíça o empresário ficará com o coração dividido. “Eu vibro também pelo Brasil, se o Brasil ganhar eu vou ficar feliz, mas se a Suíça vencer vai ter fondue”, brinca o empresário.





Fondue é um dos pratos típicos da Suíça e também da casa que John e sua esposa Alice Madeiro comandam em Fortaleza. “Aqui nós fazemos iguarias do país do John como fondue de queijo, carne e outros pratos típicos e que fazem sucesso há quase 30 anos por aqui”, disse a sócia de John.





No domingo (17), as torcidas brasileiras e suíças irão assistir a partida juntas. “Vamos ver o jogo na casa de um amigo. Lá teremos torcedores do Brasil e também uns amigos meus da Suíça. Apesar dos times diferentes, não tem rivalidade, todo mundo vai terminar feliz”, acredita.





Mas afinal, John acredita que a Suíça pode vencer o Brasil? “Olha, é difícil. Amo a Suíça por ter nascido lá, mas também me considero brasileiro pelos anos que já vivo por aqui. Acho que o Brasil tem melhores jogadores e deve ganhar o jogo, a Suíça até melhorou nos últimos anos, mas o Brasil ainda é melhor”, confessa o empresário.





