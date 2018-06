Morre no IJF mulher baleada por policiais militares durante ação desastrosa na Cidade dos Funcionários

Eram 6h20 desta terça-feira (12) quando a equipe média de plantão no Instituto Doutor José Frota (IJF-Centro) confirmou a morte de Gisele Távora Araújo, paciente de 42 anos que havia dando entrada na emergência daquele hospital na noite anterior. Era por volta de 22 horas quando Gisele chegou ao “Frotão” com um tiro nas costas que transfixou o tórax. Em estado gravíssimo, ela foi submetida a uma cirurgia durante a madrugada, mas horas depois faleceu.





Gisele Araújo se transformou na mais recente vítima de ações desastrosas da Polícia Militar nas ruas de Fortaleza. Na noite de ontem, ela trafegava com seu veículo modelo HB20 pela Avenida Oliveira Paiva, na Cidade dos Funcionários (zona Sul de Fortaleza) quando o carro foi confundido por policiais militares que estavam em patrulhamento pela área. Era uma equipe de motopatrulhas.





Ao lado da filha de 19 anos e de uma criança, Gisele acreditou que estivesse sendo perseguida por bandidos e não parou quando passou a ser seguida por motos da PM. Alguns quarteirões após o início da perseguição, um policial disparou, ao menos, dois tiros em direção ao veículo. Usou para isto uma carabina modelo CT, de calibre Ponto 40 (.40). O tiro perfurou o carro e atingiu mortalmente a vítima pelas costas. Em estado gravíssimo, ela foi levada para o hospital. Não resistiu.





O corpo de Gisele foi encaminhado nesta manhã à Coordenadoria de medicina Legal (Comel) da Perícia Forense do Ceará (Pefoce). A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) não se manifestou sobre o assunto.









Veja outros casos de ações desastrosas da PM neste ano no Ceará:





Dia 25 de abril/2018 – Um garoto de apenas 6 anos de idade, identificado como José Isaac Santiago da Silva, morre ao ser baleado por policiais militares que havia cercado a casa de seus familiares, no bairro Bom Jardim, em busca de armas e drogas.





Dia 6 de maio/2018 – Wellington Matias de Sousa, 32 anos, morre após ser atingido por um tiro de carabina disparado por policiais militares que perseguiam bandidos em um carro roubado pela Avenida José Bastos, no bairro Demócrito Rocha, na Capital.





Dia 29 de maio/2018 – Rodrigo Alves Martins 31 anos, morre durante uma operação conjunta da Polícia Civil e da PM na cidade de Crateús. Ele foi detido pela Polícia e algemado, mas conseguiu abrir as algemas e se apoderar de uma arma, sendo baleado e morto pelos policiais.





Dia 31 de maio/2018 – Márcio Gabriel Mendes ferreira, adolescente de 16 anos, é morto, a tiros, no momento em que policiais do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE) faziam uma abordagem na Avenida I do Conjunto José Walter. As circunstâncias da morte apresentam versões contraditórias sobre quem atirou no menor.





Dia 11 de junho/2018 – Gisele Távora Araújo, 42 anos, morre no IJF-Centro horas após ser baleada por policiais militares na Avenida Oliveira Paiva, na Cidade dos Funcionári os.