Mulher é diagnosticada com câncer por médico que a viu pela TV

Uma mulher foi diagnosticada com câncer quando dava uma entrevista a uma emissora de TV. O otorrinolaringologista Erich Voigt estava assistindo ao programa Beachfront Bargain Hunt - sobre procura de casas de praia a bom preço - quando viu um caroço suspeito no pescoço de Nicole McGuinness, que estava sendo entrevistada.





O médico contou ao canal ABC que usou o Facebook para avisar Nicole. Duas semanas depois, ela passou por exames e descobriu que estava com câncer na tireoide.





"Ela não sabia que tinha aquela massa. Os médicos dela nunca tinham reparado. Ela fez exames porque eu recomendei e depois me contou que a biopsia revelou que se tratava de câncer na tireoide. Ela vai ser vista por um cirurgião e vai receber tratamento apropriado e espero que ela se cure. Este é o maravilhoso poder do Facebook e das boas pessoas", disse.





Ambos participaram do programa Good Morning America na terça-feira (5). Nicole contou que já tinha tratado um câncer anteriormente e aproveitou para agradecer Erich.





"Vou tentar não me emocionar. Passei por muita coisa nos últimos anos e nunca pensei que venceria o câncer duas vezes. Mas sem o olho alerta do doutor, quem sabe quanto tempo eu poderia ter andado sem verificar o caroço. Por isso, do fundo do meu coração, muito obrigada".





