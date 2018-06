A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos, informa que a secretaria entrou em contato com a construtora encarregada do serviço de drenagem da Rua Hugo Alfredo Cavalcante, no Bairro Padre Ibiapina, e o serviço será retomado nesta terça-feira (19/06).

