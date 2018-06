NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Saúde, informa que os profissionais que ficam na sala de coleta do Centro de Saúde do Novo Recanto, são um técnico e um auxiliar de enfermagem. A equipe da unidade é suficiente e está completa, conforme determina a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que determina que a equipe de saúde da família deve ser formada por um médico, um enfermeiro, um técnico ou auxiliar de enfermagem e um agente comunitário. A unidade do Novo Recanto conta com dois profissionais técnicos de enfermagem para melhor atender a população.

