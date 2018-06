NOTA DE ESCLARECIMENTO DA PREFEITURA DE SOBRAL

A Prefeitura de Sobral, por meio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), informa que foi realizada, na tarde desta quinta-feira (07/06), a desobstrução da rede de esgoto no cruzamento das Ruas Dr. Pedro Aguiar Carneiro e Manoel Pinto Filho, nas imediações da Igreja da Ressurreição, no Bairro Padre Ibiapina. O SAAE tem se empenhado para monitorar e atuar em todas as ocorrências, mas reforça que a colaboração da população é importante para evitar vazamentos, mau cheiro e retorno de dejetos às residências, causando prejuízos materiais, transtornos e doenças.

Veja mais sobre: outros