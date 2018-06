O Ministério da Saúde concede a certificação de seis Unidades Básicas de Saúde do Município de Coreaú

O município de Coreaú ganhou a premiação da Rede Amamenta e Alimenta Brasil deste ano. A cidade foi a única do Estado do Ceará a cumprir as exigências do Ministério da Saúde, conseguindo certificar seis Unidades Básicas de Saúde e recebeu também o inédito 1° lugar no Brasil de 2018.





O prêmio é concedido às cidades que cumprem com as exigências por meio da Rede Amamenta e Alimenta Brasil. Para a efetivação da estratégia os estados e os municípios deveriam se organizar para formar os profissionais da atenção básica por meio de duas ações: formação de tutores e oficinas de trabalho na Unidade Básica de Saúde (UBS) fazendo oficinas para a qualificação dos profissionais da Atenção Básica, para intensificar as ações de apoio, proteção, promoção e incentivo ao aleitamento materno e alimentação complementar saudável (alimentação da criança de zero a 24 meses de idade).





A premiação começou no ano de 2012 e tem como objetivo qualificar o processo de trabalho dos profissionais da atenção básica com o intuito de reforçar e incentivar a promoção do aleitamento materno e da alimentação saudável para crianças menores de dois anos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Atualmente no Brasil apenas 87 unidades foram certificadas e no Ceará apenas três municípios conseguiram essa certificação. Em 2015 foi o município de Mucambo, em 2017 foi a vez do município de Farias Brito e agora em 2018 o Município de Coreaú conseguiu certificar 06 Unidades de Saúde fazendo com que o Ceará tenha agora 16 unidades certificadas, representando um percentual de 18,39% da totalidade.