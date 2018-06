O PREFEITO CARLOS RONER CONSEGUE MAIS UMA CRECHE PARA O DISTRITO DE UBAÚNA

A população do distrito de Coreaú já pode comemorar mais uma boa notícia!

O trabalho incansável do Prefeito Carlos Roner na busca de melhorias para os Coreauenses e a parceria com o Governo do Estado vem trazendo cada dia mais benefícios para o município de Coreaú. Através da Secretaria Estadual de Educação, Corlos Roner conseguiu uma nova Creche para o Distrito de Ubaúna!