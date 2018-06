OPERAÇÃO POLICIAL RESULTA EM PRISÕES E APREENSÕES NO BAIRRO CAIXA D'ÁGUA

Uma operação policial foi realizada no município de Hidrolândia , precisamente no Bairro Caixa D'água, nesta quarta-feira (30.05.2018), por volta das 21h30min, quando a Policia Militar de Hidrolândia, juntamente com a Policia Militar de Santa Quitéria prenderam 04 (quatro) pessoas, sendo que 02 (dois) deles eram fugitivos da Cadeia Pública de Hidrolândia. Na mesma operação, ainda foi apreendido um Revólver com 06 (seis) munições. As pessoas presas foram :





1° João Paulo dos Santos Rodrigues,





2° Fábio Firmino da Silva,





3° Antonio Cleiton Ribeiro de Oliveira,





4° Erison prata de Andrade.





Detalhe: O quarto elemento preso foi atingido com um tiro, mas passa bem .

Indivíduo que se encontra baleado e hospitalizado no hospital Santa Casa de Sobral