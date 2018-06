Padre é flagrado dando tapa em criança durante batismo; veja vídeo

Criança é arrancada dos seus braços pelo pai, com expressão indignada.

Um padre católico está provocando fortes reações nas redes sociais após ser flagrado em vídeo dando um tapa em uma criança que não parava de chorar durante o seu batismo.





O padre, que fala francês, tenta acalmar a criança com palavras. Mas elas não surtem efeito e o pároco recorre a um tapa no rosto. Um homem, que seria o pai da criança, e uma mulher tentam tirá-la dos braços do padre, que resiste e acaba abraçando a pequena. Mas a criança é arrancada dos seus braços pelo homem, com expressão indignada.





O local e a data do incidente são desconhecidos. Não se sabe se o batizado foi consumado.





Veja vídeo:

