Pai mata filho em discussão após jogo do Brasil

A família assistiu ao jogo do Brasil em casa, no Bairro Sapiranga, em Fortaleza. Durante discussão, o filho teria tentado agredir a mãe.

Um pai matou o filho com um golpe de faca na sexta-feira (22), após o jogo do Brasil. O caso ocorreu na residência da família, na Avenida Doutor Corrêa Lima, no Bairro Sapiranga, em Fortaleza.





“Foi uma discussão familiar. Eles assistiram ao jogo, estavam se entendendo, até que o filho e a mãe passaram a discutir por motivo banal“, explica o delegado do 26º Distrito Policial, Alísio Justa.





Adriano Genuíno Melo Pereira, de 45 anos, teria ingerido bebida alcoólica e, alterado, tentou agredir a mãe. “Ele pegou um ovo para jogar nela”, conta Alísio Justa. Para impedir a agressão, o pai de Adriano – identificado como Ailton Genuíno Pereira, de 65 anos – deu uma facada no pescoço do filho. “O pai furou o pescoço do filho com uma faca. Foi somente uma furada, muito sangue, foi um corte num local vital”, explicou o delegado.





A vítima morreu dentro de casa. O pai se desesperou ao perceber que o filho estava morto. “O advogado dele está se comprometendo a apresentá-lo. Estamos aguardando e diligenciando para encontrá-lo”, afirmou Alísio Justa.





Tribuna do Ceará