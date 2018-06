Palácio de Ciências e Línguas Estrangeiras iniciará inscrições dia 09 de julho

O Palácio de Ciências e Línguas Estrangeiras realizará, de 09 a 13 de julho, as inscrições na seleção para os cursos de Inglês, Espanhol, Informática e Libras para o semestre 2018.2. São oferecidas 760 vagas para estudantes, gestores, professores e demais interessados. As inscrições serão realizadas, exclusivamente, pela internet, por meio do preenchimento de formulário eletrônico. A renovação de matrícula dos alunos veteranos será realizada de 02 a 06 de julho.





As vagas para os cursos de Inglês, Espanhol e Informática Básica serão destinadas a alunos a partir de 13 anos de idade. A exceção se dará apenas para alunos de 11 anos, que estejam cursando o 6° ano da escola regular, que poderão ser matriculados em turmas de nível básico, específicas para sua faixa etária.





Os estudantes, gestores, professores e servidores da rede pública de ensino localizadas em Sobral são isentos da taxa de inscrição e mensalidade. Alunos de escolas privadas, universitários de instituições públicas e privadas e demais interessados deverão contribuir com o valor mensal de R$ 93,70, ou optar por pagar integralmente o valor de R$ 374,80. Para professores de todas as redes de ensino o valor a ser pago é de R$ 220, que pode ser dividido em duas parcelas.





As aulas terão início dia 06 de agosto e os ajustes nos horários serão feitos durante a primeira semana de aula. O teste de nível para o curso pretendido será realizado dia 10, de 8h às 10h e das 14h às 16h. Esse teste será destinado a alunos que já frequentaram cursos de Inglês ou Espanhol e não estão cursando no momento ou já falam os respectivos idiomas, mas não sabem seu nível adequado para iniciar o curso.





CURSOS PARA ESTUDANTES





Edital para estudantes AQUI

Renovação de matrícula (Inglês e Espanhol) AQUI

Matrículas para novatos no curso de Inglês AQUI

Matrículas para novatos no curso de Espanhol AQUI

Matrículas para novatos no curso de Informática AQUI





CURSOS PARA SERVIDORES (sexta-feira à noite e sábado)





Edital para gestores e professores AQUI

Renovação de matrícula (Inglês e Libras) AQUI

Matrículas para novatos no curso de Inglês AQUI

Matrículas para novatos no curso de Libras AQUI





Outras informações: (88) 3611-2025