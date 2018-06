Petrobras anuncia reajuste de 8,9% no gás de cozinha a partir de terça feira (05)

A Petrobras anunciou ; mais um novo reajuste de 8,9% no gás GLP (gás de cozinha) a partir da próxima terça feira (05).





A justificativa do reajuste ficou por conta ; das altas cotações do produto no mercado internacional.





Com o novo reajuste o preço do botijão de gás em Cuiabá e Várzea Grande deverá ser comercializado ;na média de 105 a 110 reais.





Valor esse considerado alto pelo presidente do Sinergás Alan Rener Tavares (Alan Top Gás), mas que infelizmente as empresas revendedoras do produto serão obrigadas a repassar esse aumento ao consumidor final que com certeza irá impactar diretamente no orçamento familiar.





Pela nova política de preços adotada pela Petrobras o valor do Gás Liquefeito de Petróleo passou a ser revisado mensalmente, sendo que o ultimo reajuste pratica foi a cerca de um mês.





O novo reajuste ;pegou de surpresa tanto os empresários como a população e acontece exatamente no momento em que o setor passa por ;dificuldades de abastecimento em virtude da paralização dos caminhoneiros deixando a dúvida se não um certo oportunismo por parte da Petrobras. ; ;