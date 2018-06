PMs denunciam superiores que recebem “hora extra” sem trabalhar

Um tenente coronel e um sargento que estariam na escala da Indenização do Reforço do Serviço Operacional, mas só de fachada.

Uma denúncia de praças da PM contra policiais de patentes superiores tem agitado as redes sociais. Segundo áudios e documentos, um tenente coronel e um sargento que estariam na escala da Indenização do Reforço do Serviço Operacional (IRSO) — uma espécie de hora extra — não teriam assinado o documento, nem preenchido o relatório, muito menos comparecido ao patrulhamento, mas receberiam o dinheiro, como se tivessem trabalho.

Outro lado





O Ceará News 7 entrou em contato com o Comando Geral da Polícia Militar pedindo uma explicação, mas, até a publicação da matéria, não recebeu nenhuma resposta.