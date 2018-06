POLÊMICA: Médicos repudiam Ciro, que promete cortar salário da categoria se chegar ao Planalto

Presidenciável afirmou que profissionais recém-saídos da faculdade ganham mais do que juízes.

O presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp), Lavínio Nilton Camarim, usou o site da instituição para manifestar a indignação da categoria com o posicionamento do presidenciável Ciro Gomes (PDT). Em vídeo que circula nas redes sociais e divulgado no Ceará News 7, o FG declara que “os médicos são corporativistas, ganham R$ 3 mil por plantão de 12 horas e têm remunerações exorbitantes”, desmerecendo os profissionais.





O pedetista chega a cometer a insensatez, segundo Lavínio, de afirmar que os médicos ganham mais que juízes, quando os médicos ainda estão lutando para ter um Plano de Carreira, como os magistrados.





“É irresponsável tratar a Medicina desta maneira. Essas afirmações em nada levam à melhoria da Saúde no Brasil e acirra os ânimos, colocando a população em risco e a classe médica em xeque”, explicou o presidente da Cremesp.









Em tempo





Lavínio informou, ainda, que o FG “é reincidente em externar opiniões infelizes, inclusive contra categorias profissionais. Ele já afirmou que ‘funcionários públicos responsáveis pela segurança da população são marginais fardados’, culpou a imprensa pela exacerbação moralista da sociedade, já xingou pacientes e ameaçou prender estudantes e manifestantes que protestavam contra suas ideias, de forte teor violento”.





O texto termina com um pedido público de retratação de Ciro, que sempre fala mais do que deve. “O Cremesp, em seu papel de zelar pela ética e defesa da sociedade e dos bons profissionais, exige retratação do ex-ministro que, como político, deveria voltar sua atenção à luta pela qualidade da Saúde e condições de vida da população brasileira”.





Confira o vídeo de Ciro:

Fonte: Cearanews7