POLÊMICA: Resultado de sorteio da Mega-Sena gera revolta na internet

Ser ganhador da Mega-Sena está no imaginário de quase todo o brasileiro. A aposta custa R$ 3,50, o sorteio acontece duas vezes por semana e paga milhares de reais por ano. Para vencer, basta acertar os seis números sorteados.





Neste sábado (23/6), não foi o vencedor ou o valor do prêmio que chamou a atenção do público. No concurso 2052, sorteado na cidade de Campina Grande (PB), os números saíram praticamente em sequência. O prêmio de R$ 38 milhões foi para quem acertou o resultado: 50 – 51 – 56 – 57 – 58 – 59.

Quatro pessoas acertaram os números e vão dividir o valor, de acordo com as informações do site da Caixa.