POLÍCIA CIVIL DE MASSAPÊ ELUCIDA O DUPLO HOMICÍDIO QUE VITIMOU LORENA E GLEISON

Há exatamente um ano ocorreu um duplo homicídio na localidade de Mumbaba de Baixo, no Município de Massapê, zona norte do Ceará. As vítimas foram identificadas por Lorena e Antônio Gledson, elas foram assassinadas após serem abordadas por dois indivíduos que ocupavam uma motocicleta. O duplo homicídio ocorreu no dia 21 de Junho de 2017, quando as vítimas se dirigiam para seus trabalhos na farmácia do Arco, em Sobral. Os acusados fugiram após os crimes em direção a cidade de Sobral e deixaram a moto utilizada na fuga em um matagal na zona urbana de Sobral. As mortes de Lorena e Antônio Gleison estavam sendo investigadas pela equipe do Delegado Márcio Luís, da delegacia municipal de Massapê. Segundo informações em uma entrevista concedida à imprensa local, o delegado que cuida das investigações revelou que o caso foi desvendado e que um dos autores já se encontra preso na cadeia de Sobral. O delegado informou ainda que o inquérito ainda não foi concluído e a autoridade policial não revelou o nome e os motivos pelos quais as vítimas foram mortas. O inquérito está em fase de conclusão e em breve vamos trazer mais detalhes.





Confira a entrevista do Delegado Dr. Marcio Luís:

Com informações de Olivando Alves / Massapê Ceará