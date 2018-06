POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL PRENDE HOMEM ACUSADO DE ESTUPRAR A PRÓPRIA FILHA DE APENAS 3 ANOS

Na noite de ontem, por volta das 20:30h, a equipe de plantão da Delegacia Regional de Polícia Civil foi acionada sobre um possível estupro de vulnerável que havia ocorrido com uma criança de apenas 03 anos de idade e que tinha como suspeito o seu próprio pai, o Sr. Manoel Rodrigues de Almeida. A mãe da criança, a Sra. Maria Edilene de Almeida, compareceu à Delegacia para relatar que a criança havia dormido na casa do pai na noite passada e havia retornado hoje (26) para a sua casa no final da tarde, pois estão separados. Quando a mãe foi dá um banho na criança, percebeu uma mancha na perna e também algo estranho nas partes íntimas da criança. Em seguida, a mãe se deslocou até a delegacia para informar o fato e, diante da gravidade, a equipe de Inspetores Plantonista, com o apoio do Delegado Municipal, Dr. Alex, se deslocaram imediatamente até residência do pai da criança e efetuaram a prisão em flagrante do acusado. O Inquérito Policial foi instaurado pelo Delgado Plantonista, Dr. Rafael, junto com os Escrivães Plantonistas, e o preso já se encontra à disposição da justiça.