Polícia frustra ataque a carro-forte na BR-304, em Aracati. Bando está sendo caçado na divisa

As polícias Civil, Militar, Federal e Rodoviária Federal do Ceará e Rio Grande do Norte continuam uma caçada conjunta na região de divisa dos dois estados na tentativa de localizar uma quadrilha de ladrões de bancos e carros-fortes que vem agindo há, pelo menos, dois meses, naquela área. O mais recente ataque dos bandidos aconteceu no começo da noite desta segunda-feira (25), quando os ladrões tentaram explodir um blindado que transportava valores.





O ataque aconteceu, mais uma vez, na BR-304, no Município de Aracati, no Litoral Leste do estado do Ceará. Um carro-forte da empresa de segurança privada Brink’s foi atacado. Houve um intenso tiroteio no local. Os assaltantes chegaram a atravessar um caminhão roubado na rodovia para impedir a passagem do veículo que transportava os malotes com dinheiro.





Segundo representantes da empresa, apesar do cerrado tiroteio que ocorreu no local, a quadrilha não conseguiu roubar os malotes bancários. Já os bandidos teriam fugido do local através de um matagal, deixando para trás parte do armamento usado no ataque, entre o material bélico havia uma metralhadora antiaérea, calibre Ponto 50 (.50), capaz de derrubar aeronaves.





Veja os casos de ataques a carros-fortes no Ceará em 2018:





1 – (5 de fevereiro) – Na BR-304, em Aracati, no Litoral Leste do estado. Bandidos fortemente armados explodiram um blindado da empresa Brinks e levaram todo o dinheiro. O grupo estava armado com fuzis e seria oriundo do Rio Grande do Norte (RN). A abordagem ao veículo aconteceu na localidade conhecida como Cacimba Funda, na zona rural de Aracati, já próximo à divisa dos dois estados.





2 – (23 de fevereiro) – Na CE-060, na altura da localidade de Catolé da Pista, na zona rural de Mombaça (a 293Km de Fortaleza). Agindo de forma violenta, criminosos conseguiram parar um blindado da empresa Prosegur, forçaram a saída e fuga dos vigilantes e destruíram o veículo, roubando os malotes que estavam sendo transportados no cofre do caminhão. Informações extra-oficiais revelam que mais de R$ 1,5 milhão.





3 – (5 de abril) – Na BR-222, na entrada da cidade de São Luís do Curu (a 79Km de Fortaleza), onde uma quadrilha explodiu mais um blindado da empresa Brinks. A ação foi violenta e interditou a estrada por várias horas.





4 – (7 de maio) – Na CE-176, em Santa Quitéria. Por medida de segurança, a empresa havia deslocado para a região dois carros-fortes. Ainda assim, os bandidos não se intimidaram e tentaram parar os dois veículos. No entanto, a equipe de vigilantes de um deles conseguiu escapar da emboscada. O outro carro-forte acabou sendo cercado e seus ocupantes obrigados a deixar o veículo depois de desarmados. A explosão foi tão forte que o blindado da Corpvs ficou completamente destroçado.





5 – (28 de maio) – Bandidos tentam roubar malotes que eram desembarcados de um carro-forte da empresa Brinks no Shopping Avenida, na Aldeota. Houve troca de tiros e duas pessoas ficaram feridas, entre elas, um dos vigilantes. No mesmo dia, a Polícia conseguiu prender quatro envolvidos na ação criminosa.





6 – (28 de maio) – Bandidos atacam um carro-forte da empresa Prosegur na BR-222. O veículo é destruído por uma forte explosão. Os ladrões levaram todo o dinheiro que era transportado, além das armas dos seguranças. Ninguém foi preso.





7 – (30 de maio) – Bandidos tentam assaltar um carro-forte da empresa Prosegur na BR-116, altura do Triângulo de Chorozinho (a 60Km de Fortaleza). Em meio a um tiroteio, os bandidos fogem. Logo depois, um carro é encontrado abandonado com um fuzil e explosivos no seu interior.





8 – (13 de junho) – Ataque a um comboio de carros-fortes na rodovia estadual CE-183, no Município de Varjota (a 250Km de Fortaleza). Bandidos armados e com explosivos usaram vários veículos para fechar a estrada e atacar os três blindados. Um deles foi explodido e os ladrões levaram o dinheiro que era transportado em malotes no cofre-forte do veículo.





9 – (25 de junho) – Ataque de uma quadrilha a um carro-forte da empresa Brink's na BR-304, em Aracati. Ação dos criminosos foi frustrada graças à rapidez da chegada da Polícia ao local.





Fonte: Blog do Jornalista Fernando Ribeiro