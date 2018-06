POLÍCIA MILITAR DE MERUOCA PRENDE INDIVÍDUO ACUSADO DE ASSALTO

O fato aconteceu no dia de ontem (11), por volta das 19:45, quando os policiais militares: Subtenente Teixeira, Sargento Caetano, Cabo Magela e Soldado Augusto, realizavam o patrulhamento ostensivo e preventivo no município de Meruoca, foram acionados para uma ocorrência de assalto a um comerciante no Sítio Floresta, às margem da Rodovia CE 440.





Os policiais agiram rápido e conseguiram efetuar a prisão em flagrante do acusado de nome Antônio Benedito Holanda Ximenes, 43 anos, natural de Sobral. Com o acusado, os PMs encontraram uma faca do tipo peixeira, utilizada no roubo.





O Acusado foi encaminhado para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Sobral para os devidos procedimentos legais.





Fonte: Sobral 24 horas c/ Jorge Alves