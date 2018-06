Policia prende assassinos do comerciante Clerton Silva e seus comparsas em Santana do Acaraú

A Polícia Militar com apoio da força Tática de Sobral, prendeu na noite desta quarta-feira (27) quatro homens e um adolescente com forte armamento, munições e drogas na cidade de Santana do Acaraú, segundo declaração da PM após intensa investigação foi estourada uma residência onde membros do Comando Vermelho (CV) estavam, na operação foram presos: Welington Serafim Amâncio (Coité), 22 anos, ele havia fugido da cadeia pública local há dois dias, Jonathan Dioleno de Maria, 23 anos, um adolescente de 16 anos, os três são de Santana do Acaraú, foram presos ainda, Yuri Gregório Carneiro, 21 anos, residente no bairro Tamarino e Salatiel de Souza Martins, 18 anos residente no bairro Sinhá Sabóia em Sobral.

Com o quinteto foram apreendidos: 43 trouxas de Crack, 13 trouxinhas de pedra branca (provavelmente cocaína), 7 cartuchos de calibre 38 intactos, 01 cartucho de calibre 380, 02 cartuchos de calibre 32, 13 cartuchos de calibre 12, 01 revólver calibre 38 ROSSI A 20047, 01 revólver calibre 38, 01 TAURUS HH69716, 01 Pistola calibre 7.65, 01 revólver TAURUS 57s M 14093, 01 espingarda calibre 12 ROSSI S729439, R$ 108,10 reais em espécie, 01 rádio HT de comunicação, 01 celular Lenox e embalagens de embalar drogas.

Ainda segundo a PM, o bando é acusado de planejar e executar a morte de João Clerton da Silva e ferir José Reginaldo de Sousa, ambos foram atingidos por tiros disparados com a pistola Pistola calibre 7.65, todos foram autuados em flagrante e conduzidos a Delegacia Regional de Sobral para os procedimentos necessários.

Participaram da ação a equipe da PM de Santana do Acaraú Bravo 12 AIS: Sargentos Castro e Edilano e Soldado Batista, e a equipe da Força Tática Delta AIS 14 com o Cabo Durval e Soldados Morais e França.