Prefeitura solicita devolução de matadouro público de Sobral

Verdade ou mentira?

Recebemos informações que o Prefeito Ivo Gomes, não sei porque, não anda nada satisfeito com o Vereador Carlos do Calisto(PDT). Não sei se para puní-lo, mas a Prefeitura está “pedindo” de volta o “MATADOURO PÚBLICO”, que foi arrendado pelo empresário na gestão do ex-prefeito Cid Gomes, para assumir o controle daquele equipamento público, tornando-o numa empresa “particular”.





Segundo informações, o “proprietário” do Matadouro seria uma outra pessoa, mas que teria ligações direta com o Vereador Carlos do Calisto. A prefeitura teria dado 30 dias para que fosse providenciado a “devolução” do equipamento à municipalidade.





E para nossa “surpresa”, o nome mais próximo para administrar o Matadouro, seria do ex-vereador Kaká Linhares. O ex-vereador é filiado hoje ao MDB e foi candidato a vereador ao lado do Deputado Moses Rodrigues, obtendo 1.464 votos, mas não foi eleito.

Kaká Linhares estaria de volta ao grupo Ferreira Gomes. E para selar e acabar com as dúvidas, recebemos informações que o “filho” do ex-vereador, teria assumido um cargo na Central de Medicamentos, com um bom salário.





E outra…

Na disputa eleitoral, Kaká Linhares é inimigo de Carlos do Calisto no distrito de Jaibaras, onde os dois tem um grande volume de eleitores. A volta de Kaká Linhares ao grupo dos FGs, estaria condicionada o apoio ao Deputado Federal Leoinidas Cristino e Lia Ferreira Gomes.





Aqui cabe…

Convém lembrar também que a “política é a arte de engolir sapos”.

Espaço aberto para quem de direito. Verdade ou Mentira?





Fonte: Sobral Agora