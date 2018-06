PROCURA-SE DRONE DJI MODELO SPARK

"Durante um trabalho de fotografia aérea, realizado ontem à tarde próximo a praça de Cuba, no centro de Sobral, perdeu-se um Drone Quadricóptero (aparelho que voa comandado por controle remoto e que serve para fazer fotos e filmagens aéreas).





O aparelho subiu acima dos 100 metros de altitude. E o operador perdeu o contato pelo controle remoto. E não conseguiu mais trazê-lo de volta. Mas esse tipo de equipamento tem um dispositivo que o faz aterrissar sem queda brusca. Por isso, deve estar pelas redondezas (em algum terreno baldio, em cima de uma casa ou edifício ou algo do gênero). Os últimos dados do GPS apontam que ele seguiu em direção ao cemitério São José(centro), próximo daquela região do Igreja do Patrocínio. Acreditamos que esteja naquela região. Detalhe: o Drone não funciona sem o controle remoto. E tampouco terá algum valor sem esse dispositivo.





Quem encontrar o equipamento será gratificado na importância de R$ 300,00.





Contatos pelo telefone (88) 9.9609-2323"