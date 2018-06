O crime foi registrado no final da tarde de ontem (10), por volta das 18h, no Centro de Sobral, nas proximidades do Banco do Brasil.





Um mulher caminhava na Travessa do Xerez, quando foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta, que anunciaram o assalto e subtraíram o celular da vítima.





A Polícia foi acionada, mas os indivíduos e nem o celular não foram localizados.





Fonte: Sobral 2 horas