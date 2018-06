Saúde: Deputado Moses consegue micro-ônibus adaptado para Pacoti

Na última terça-feira (26), a Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde divulgou a ordem bancária no valor de R$ 300 mil para a aquisição de um micro-ônibus adaptado para o município de Pacoti, no Maciço de Baturité. O recurso, proveniente de emenda individual do deputado federal cearense, Moses Rodrigues (MDB/CE), integra o pacote de emendas destinadas pelo deputado para o Ceará, cuja soma já supera a casa dos R$ 200 milhões.