SEMÁFORO COM DEFEITO PROVOCA ACIDENTE NO CENTRO DE SOBRAL

Incompetência e falta de manutenção nos semáforos quase provoca morte no cruzamento das ruas Cel. Mont'Alverne com a rua João Barbosa, no centro de Sobral, na manhã desta segunda-feira 18.





Desde as primeiras horas de hoje motoristas ligam reclamando e nada foi feito. Os semáforos estão travados e confundem motoristas que trafegam naquela área da cidade. Foi o que aconteceu com a motorista de um carro e um motoqueiro. O acidente causou apenas danos materiais.





Com informações de Wellington Macedo

Foto Wellington Macedo