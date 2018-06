Servidores do Estado do Ceará recebem 1ª parcela do 13º salário em 6 de julho

Na Prefeitura de Fortaleza, o pagamento será em 18 de junho, próxima segunda-feira.

Os servidores públicos do Estado do Ceará receberão a primeira parcela do 13º salário no próximo dia 6 de julho. O benefício contemplará funcionários da ative, aposentados e pensionistas. O anúncio foi feito pelo governador Camilo Santana (PT), na tarde desta terça-feira, 12, em transmissão ao vivo realizada pelo seu perfil no Facebook.





Na data, os servidores receberão 50% do 13º salário. O prazo para pagar a primeira parcela, de pelo menos 40% do 13º, é 30 de novembro, mas a antecipação tradicionalmente é feita pelo Estado. A segunda parcela, de 60%, é paga, por lei, até o mês de dezembro.









Prefeitura de Fortaleza





Na última sexta-feira, o prefeito Roberto Cláudio (PDT) anunciou que a primeira parcela do 13º salário dos servidores municipais será paga em 18 de junho, próxima segunda-feira. O pagamento antecipado no Município, de 40%, totaliza R$ 87 milhões e contempla 36.155 servidores ativos e 15.850 aposentados e pensionistas.





Somando as folhas de pagamento efetuadas no dia 1º de junho, a primeira parcela do 13º salário e o salário de junho a serem pagos no dia 1º de julho, a Prefeitura injeta cerca de R$ 457 milhões na economia da Cidade no intervalo de 30 dias.