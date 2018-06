Setor de FIES do UNINTA funciona em regime de plantão para atender candidatos a vagas remanescentes

O Centro Universitário Inta (UNINTA) informa que está aberto o período de inscrições para novas adesões ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), através das vagas remanescentes. O processo é válido para novos alunos e aqueles regularmente matriculados, além de estudantes de outras instituições que desejam realizar sua transferência para o UNINTA, aproveitando as vantagens de graduar-se por um Centro Universitário, em vez de faculdade.





Para este atendimento, o setor de FIES da instituição funcionará ao longo da semana em regime de plantão, das 7h15min às 22h. O departamento localiza-se na entrada do Prédio Sede II.





Poderão se candidatar os estudantes que realizaram o Exame nacional do Ensino Médio (ENEM) a partir do ano de 2010 e obtiveram um resultado igual ou maior que 450 pontos, além de uma nota diferente de zero na Redação.









Confira a documentação necessária para agilizar seu atendimento:





- Cópia da carteira de identidade do aluno e dos membros familiares (se for menor de idade, apresentar registro de nascimento);





- Cópia do CPF do aluno e dos membros familiares (se for menor de idade, apresentar registro de nascimento);





- Cópia do Certificado de Conclusão do Ensino Médio;





- Comprovante de renda dos três últimos meses atualizado, sendo ele: contra cheque ou carteira de trabalho atualizada ou declaração de imposto de renda;