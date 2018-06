Sobral Antiga

Cel.José Sabóia, por trás do nome de uma das mais importantes ruas de Sobral, há uma interessante história...1882, 31 de dezembro, é inaugurada a Estação de Sobral da Estrada de Ferro Camocim-Sobral responsável a partir de então de ligar a Princesa do Norte ao Mundo, via Porto de Camocim. Mas bem antes, já pela década de 60 dos 1800, o Cel. José Sabóia já exportava algodão, pele de carneiro e couros salgados para o Recife, via Porto de Acaraú, onde tinha um barco de 2 mastros, o Cel.José Sabóia nasceu em Aracati a 12 de julho de 1800. Oficial da Guarda Nacional (elite do exército criada em 1831 para combater as insurreições que abalavam o território nacional depois da partida de Sua Majestade D.Pedro I). De 1841 a 1842 foi presidente da Câmara Municipal de Sobral, e juiz municipal em 1847.Contraiu núpcias em Sobral em 1823 com D. Joaquina Figueira de Mello (irmã do Senador Jerônimo Martiniano Figueira de Mello), desse consórcio nasceram 10 filhos, entre eles o médico e amigo do Imperador Pedro II, Dr.Vicente Cândido Figueira de Sabóia, o Visconde de Saboia faleceu a 1 de agosto de 1870.