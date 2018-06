SOBRAL-CE: INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO "TROMBONE"!

Internauta coloca a boca no "trombone" e denuncia o descaso na rua Dr. Arimateia, nas proximidades do Centro de Convenções.

Confira a reclamação na íntegra:

"Queria fazer uma reclamação e queria pedir pra vc postar, pois a rua av dr arimateia, quando chove olha a situação que fica, alaga tudo ,essa agua mistura com a do esgoto , e alem dos vizinhos botar lixo ,fica uma sujeira , olha a dificuldade das pessoas de moto passar , queria q a prefeitura de sobral fizesse algo. So em proibir em colocar lixo ja ameniza a sujeira."