SOBRAL-CE: INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO TROMBONE!

"Bom dia amigo meu nome é Gleice....estou Aki pra pedir a ajudar de vcs sobre um esclarecimento sobre a seleção de vagas para ex funcionários da Grendene eu e mais um grupo de amigas passamos a noite em frente ao vap vupt para tentar conseguimos a vaga de emprego já que era pra ex funcionário até aí tudo bem ,amanheceu é lá estávamos nos na fila firme e forte esperando a tão sonhada vaga ,como todo mundo já sabe a seleção é através de uma prova de matemática ou seja as quatro operações (continhas )pelo amor de Deus minha gente até uma criança de 5 anos faz essa prova o curioso é que segundos boatos eles tbm analizam a ficha passada da pessoa pelo amor de Deus né Grendene eu como tantas outras temos a certeza que fizemos boa prova é segundo eles falaram que não passamos mas pq eles não entregam a nossa prova!??pq eles não falam a nota ???minha gente tá mais do que claro que esse negócio de contratação de ex funcionário é só pra ganhar mídia... Meu povo tô inconformada não passei a noite ali a toa correndo o risco de ser assaltada dormi no chão sem ter banheiro pra fazer as necessidade da gente, é completamente uma humilhação, agente vai pq precisa,pq agente pais de família queremos trabalhar, eu tbém ñ sei pra quer essa prova meu Deus , eu sai com o meu coração chateada .. mais ai como é que de 40 ,50 pessoas que entraram pra fazer a prova sai 10 ou 15 aprovada?!??? será que somos todo burros ?? Sem falar que a psicóloga ao entregar a prova fala logo que não te possível entregar as provas e nem a notas pq passam em média 3, ou 4 mil pessoas por lá,tudo mentira pois no máximo são 100 ou 150 pessoas por dia e sendo que são divididos em turma de 30 ou 40 pessoas em horários diferentes pra fazer a prova.'' Por favor queremos só um emprego ñ ser humilhado(a).."