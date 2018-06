SOBRAL-CE: INTERNAUTA DENUNCIA A FALTA DE ÁGUA NO BAIRRO VILA UNIÃO

Internauta denuncia a falta de água do Saae no bairro Vila União. Segundo o denunciante, desde o último domingo que falta água.

Atenção Prefeito Ivo Gomes!

Confira a denúncia na íntegra:

"Boa noite sobral 24 hrs moro aqui no bairro vila união ,olha o que ta acontecendo meu papel de água ja chegou , e desde de domingo que nao tem agua nas nas torneiras . Pago uma taxa de esgoto , um absurdo , todo mundo precisa de agua pra fazer as suas necessidades , Saae so da soluçao a essas problemas quando começa as reclamaçoes , espero que essa falta de agua seja resolvida o mais rapido possivel dessa forma nao pode fica ."