SOBRAL-CE: POLÍCIA MILITAR RECUPERA CARRO ROUBADO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ

Por volta das 19h de ontem (19), o Supervisor do Policiamento da AIS 14, TEN PM Edísio, da 3ª Cia /BPMA recebeu informações que, possivelmente, um veículo roubado em Cariré na data de 18/06/18, estaria numa garagem no Distrito de Jaibaras – Sobral; que seguiu para o local, juntamente com o efetivo da Força Tática (Cb. M. Durval, Sds Moraes, França e Jéssica Guedes) e a Viatura Compostas pelo Sgt Frota, Sds Robert e William, onde verificou-se a veracidade, tendo localizado num galpão, na casa situada na Rua da Caixa D´agua, no referido distrito, o veículo de marca Hyndai, modelo HB20, de placas PMA 9228, inscrição de Fortaleza-CE, que havia sido roubado do senhor Elano Rodney Pereira Aguiar Filho, sendo dado voz de prisão ao proprietário da Residência, Antônio Carlos Martins Vieira, que foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Sobral, para a lavratura dos procedimentos legais. (Inquérito Policial, onde foi autuado por infração ao Art. 180 do CPB).

