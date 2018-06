SOBRAL-CE: PMs DO RAIO APREENDEM PISTOLA NA LOCALIDADE DE "MARRECAS" E PRENDE ACUSADOS

Na tarde desta sexta-feira, dia 22, por volta das 17:00h, Policiais Militares do RAIO efetuaram a apreensão de uma pistola calibre 380, várias munições e uma certa quantia em dinheiro na localidade de Marrecas, em Sobral. Duas pessoas foram presas em flagrante.





A prisão aconteceu logo após o recebimento de uma denúncia anônima.





Os acusados foram identificados como: Rair Cleber de Maria, 21 anos, natural de Santana do Acaraú, residente no bairro Marapata, em Santana do Acaraú e Joyce Makeila Mendes de Lima, 27 anos, natural de Sobral, residente na rua Francisco Jacinto, bairro Terrenos Novos, em Sobral.





O casal já tem passagens pela polícia.





A Polícia Civil está investigando o possível envolvimento dos acusados na execução de um jovem ocorrido na tarde desta sexta-feira, por volta das 16:00h, em Santana do Acaraú.





A dupla foi autuada em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.





Ressalta-se que os indivíduos no momento da abordagem estavam em um táxi.





Fonte: Sobral 24 horas