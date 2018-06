SOBRAL - INTERNAUTA COLOCA A "BOCA NO TROMBONE"

Confira a denúncia do internauta na íntegra:

"Olá bom dia.









Gostaria de fazer uma reclamação sobre o VLT de Sobral. Várias pessoas já me pediram para fazer isso e hoje resolvi fazer esta reclamação porque a falta de respeito é muito grande. Pessoas que entram com crianças e ocupam todos os acentos com as criancinhas de colo que não pagam pelo passe, enquanto idosos, deficientes físicos e gestantes viajam em pé. Essas pessoas mal educadas Que enchem o metrô de menino e não tem o mínimo de bom senso de colocar suas crianças no colo e dar os acentos as pessoas que pagam e viajam em pé. Aqueles que dizem ser seguranças que ficam dentro do metrô não servem para nada, só servem para ocupar também os acentos e ficar mexendo no celular. Não prestam atenção a nada! Fica aí esta reclamação para que o Prefeito Ivo Gomes e os responsáveis pelo metrô de Sobral acatem e respeitem esta denúncia e tenham também respeito pelos idosos, gestantes e deficientes físicos que pagam para andar no metrô. Chame atenção desses tais seguranças de dentro do metrô para fiscalizar isso e acabar com esse desrespeito."