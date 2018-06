Tenente e soldado da PMCE são presos por extorsão

As informações iniciais apontam que com os militares foram encontradas armas e dinheiro em espécie.

Dois policiais militares foram presos, na tarde desta sexta-feira (8), por extorsão, em ação no município de Aquiraz. Segundo informações apuradas pelo Diário do Nordeste, com o tenente e o soldado foram encontradas armas e dinheiro em espécie.





De acordo com a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penintenciário (CGD), os policiais foram autuados em flagrante. A condução dos do tenente e do soldado foi realizada por equipe da Policia Rodoviaria Estadual (PRE), mas a ação foi realizada em conjunto com a Coordenadoria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social.





Ainda conforme a CGD, foi instaurado procedimento disciplinar, para devida investigação na seara administrativa. Em nota, a Controladoria informou que "não divulga os nomes dos profissionais envolvidos em virtude do procedimento seguir em fase de investigação".