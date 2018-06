TERROR EM ITAPAJÉ - “Mamãe, isso parece um pesadelo”, disse criança estuprada em colégio

Dois funcionários da escola Patronato São José foram presos. Eles são suspeitos de praticarem o crime em mais de uma dezena de alunos.

Polícia prendeu dois homens em Itapajé — os nomes não foram divulgados — acusados de terem estuprado mais de uma dezena de crianças do ensino fundamental, no banheiro da escola Patronato São José.





O crime chocou educadores e moradores de Itapajé. A Polícia descobriu o caso depois que uma criança de apenas seis anos ter contado para a mãe o que vinha acontecendo no banheiro da escola durante o recreio.





Os acusados eram os zeladores da escola, responsáveis por acompanhar as crianças no intervalo. O crime revoltou os moradores e outras mães resolveram ir à Polícia com novos casos na mesma escola.









Em tempo





O diretor da escola é o ex-prefeito Padre Marques. Segundo depoimentos, ele tinha conhecimento, mas fazia vista grossa e estava tentando abafar o caso. O delegado que investiga os crimes ameaçou levá-lo preso para que ele começasse a colaborar com a polícia.





Todos os funcionários serão chamados para depor. O padre poderá responder por omissão e responsabilidade no caso.





Comenta-se na cidade que podem chegar até a 40 crianças estupradas pelos dois zeladores da escola.





Em tempo II





O padre e a coordenadora pressionavam as crianças e professores para não comentarem sobre o assunto — falavam para as crianças que era tudo mentira.





Confira a matéria completa de Wellington Macedo:

Fonte: Cearanews7