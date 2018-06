TIANGUÁ-CE: LAMENTÁVEL! ALUNO DE 16 ANOS MORRE APÓS SOFRER DESCARGA ELÉTRICA

O jovem de 16 anos de idade, Iago Aguiar Mendes, morreu ontem em Tianguá vitima de uma descarga elétrica de um aparelho celular que, de acordo com as primeiras informações, estava carregando em uma estabilizador de computador em uma sala de informática do Colégio Santa Maria.





Ainda conforme as informações obtidas pelo blog, o aluno sofreu a descarga ao tentar atender uma chamada. Ele teria sido socorrido ainda com vida para a emergência do hospital da cidade, e em seguida teria sido transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, no entanto, não resistiu e veio a óbito durante a transferência.





Com informações de Revista Camocim