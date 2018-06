Tiroteio e morte em tentativa de assalto no entorno do Mercado São Sebastião

Uma tentativa de assalto terminou em tiroteio e morte na manhã desta sexta-feira numa das áreas mais movimentadas da Capital cearense: o Mercado São Sebastião, no Centro. Tiros disparados no local assustaram feirantes e as pessoas que foram ao mercado fazer compras. Um dos bandidos envolvidos na tentativa de roubo foi baleado e caiu morto no meio da rua.





A Polícia Militar foi mobilizada via Ciops para atender à ocorrência e quando as primeiras patrulhas chegaram ao local já encontraram o corpo de um homem estendido na Rua General Clarindo de Queiroz. Ele seria um dos assaltantes. Ferido, o homem tentou fugir, mas acabou tombando sem vida na rua, ao lado de vários armazéns cerealistas que funcionam no entorno do mercado público.





Policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e equipes da Perícia Forense (Pefoce) foram chamadas para o local com o objetivo de iniciar as investigações. O corpo do desconhecido foi encaminhado à Coordenadoria de medicina Legal (Comel) e o caso registrado pelo plantão da Delegacia Seccional do Centro (o 34º DP).





A Polícia não revelou quem seria o autor da morte do bandido.





Fonte: Blog do Fernando Ribeiro