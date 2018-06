Tragédia familiar em Itaitinga: incêndio mata três crianças na madrugada desta segunda-feira

Um incêndio residencial matou três crianças no começo da madrugada desta segunda-feira (4), na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), o sinistro ocorreu em uma casa localizada na comunidade do Barrocão, em Itaitinga.





Três crianças com idades de 2, 5 e 6 anos, morreram carbonizadas no quarto onde dormiam. Os corpos estão ainda sob os escombros. Uma equipe da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) está sendo aguardada.





Conforme nota do CBM, o fogo se alastrou rapidamente pela residência localizada na Rua Sete do bairro Barrosa, por volta de 2h50. A Corporação informa que ao ser acionada pelos moradores enviou três viaturas para o local, sendo um caminhão de combate a incêndio (prefixo AT-21), uma de salvamento (Salvamento02) e uma ambulância de resgate (Alfa -4).





Contudo, a rapidez com que as chamas se alastraram na residência impediu que os bombeiros chegasse a tempo de evitar as mortes. O fogo teria se iniciado no quarto onde as crianças dormiam e se alastrou rapidamente, conforme afirmaram os vizinhos.





A Polícia Militar também foi acionada para atender á ocorrência e neste momento faz o isolamento do local aguardando a chegada das equipes da Pefoce. As autoridades não informaram se os pais ou responsáveis pelas crianças estavam na casa e se houve outras pessoas feridas.





