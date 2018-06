Transferência do delegado de Itapajé tem mãos do prefeito e secretário de Segurança

André Firmino fazia trabalho exemplar prendendo estupradores no Município. Dimas Cruz e André Costa conseguiram transferi-lo, sem nenhum motivo.





O delegado da Polícia Civil André Firmino foi transferido de Itapajé. A articulação para que isso acontecesse teve as mãos do prefeito Dimas Cruz (PP) junto ao secretário de Segurança do Ceará, André Costa.





Qual foi o crime do delegado, prender estupradores de jovens e crianças? Por que Dimas e André Costa quiseram atrapalhar as investigações de Firmino que, certamente, iriam prender mais maníacos sexuais?









Em tempo





O deputado federal Danilo Forte (PSDB-CE) responsabiliza o empenho do prefeito Dimas pela transferência do delegado.









Em tempo II





Dimas tinha medo que André Fimino descobrisse o quê?





Em tempo III





André Costa, o crime é para ficar impune?