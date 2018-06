Tratamento criado por brasileiro auxilia pacientes em todo o mundo

Uma veste terapêutica (órtese dinâmica), desenvolvida por um brasileiro para ajudar o filho com paralisia cerebral, vem auxiliando pacientes em todo o mundo. Segundo Mariana Carvalho Krueger, fisioterapeuta, especialista neurofuncional, PediaSuit avançado (USA) e sócia do CERNE – Centro de Excelência em Recuperação Neurológica de Curitiba, o PediaSuit é um tratamento intensivo, desenvolvido com base na medicina espacial e aplicado em pacientes com algum tipo de lesão neurológica.





“O PediaSuit foi inspirado em uma roupa criada nos anos 70, por cientistas russos, para o uso dos astronautas que chegavam do espaço com dificuldades motoras, perda de movimentos, massa muscular e estrutura óssea debilitada. O traje terapêutico ajuda a neutralizar efeitos nocivos ao corpo do paciente, como a perda de densidade óssea, alteração da integração das respostas sensoriais, atrofia muscular, alteração da integração das respostas motoras, alterações cardiovasculares e desequilíbrios dos fluídos corporais”, explica.





A fisioterapeuta esclarece ainda, que por ser tratar de uma terapia intensiva, o protocolo, é aplicado em pacientes acima de dois anos, e feito diariamente, por três a quatro horas, com duração média de quatro semanas por módulo, variando de acordo com cada caso. “O paciente é vestido com uma órtese dinâmica com touca, colete, short, joelheiras e calçados adaptados interligados por bandas elásticas ajustáveis, que podem aplicar axialmente no corpo uma descarga de 15 a 40 Kg. A veste tem a função de criar uma unidade de suporte para deixar o corpo o mais próximo possível do funcional, restabelecendo o correto alinhamento postural e a descarga de peso que são fundamentais na modulação do tônus muscular da função sensorial e vestibular”.





As atividades terapêuticas são realizadas no spider e monkey, uma espécie de gaiola usada ​​para exercitar o paciente, a fim de aumentar a capacidade de isolamento das ações desejadas e fortalecimento dos grupos musculares responsáveis ​​por essas atividades. “O uso da ferramenta possibilita ganho de amplitude de movimento, de força muscular e flexibilidade das articulações, melhora o equilíbrio corporal, as habilidades funcionais e ajusta o padrão da marcha”, relata a especialista.