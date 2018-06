Tribunal do Júri promoverá Júri Real dentro do UNINTA

No próximo dia 14 de junho o curso de Direito do Centro Universitário Inta (UNINTA) receberá um atividade do Tribunal do Júri, da comarca de Sobral. Segundo o Juiz de Direito, Dr. Cavalcante Neto, titular da 1ª Vara Criminal de Sobral e Presidente do Tribunal do Júri, o evento promoverá um Júri Real dentro do UNINTA, onde os estudantes poderão acompanhar na prática as teorias aprendidas em sala de aula.





“Consideramos muito importante o bom relacionamento do Judiciário com as instituições de ensino superior. Portanto, a nossa ideia é aproximar o Tribunal do Júri das pessoas e dos estudantes. Primeiro para saberem que o Tribunal existe e entenderem que a instituição funciona regularmente no município. Além disso, iremos alinhar a atividade à perspectiva dos estudantes em formação, que terão a oportunidade de acompanhar como acontece um julgamento real. Como se dá o julgamento na prática”, colocou o magistrado.





De acordo com a coordenadora do curso de Direito do UNINTA, Dra Fernanda Afonso Carneiro, a atividade é muito importante para a formação dos estudantes e proporcionará a chance de compor o júri em outros julgamentos. “Essa ideia é inovadora e deixa nosso colegiado muito feliz. O júri real dentro do UNINTA será um momento de aprendizado para nossos estudantes, que ainda terão a oportunidade de se inscrever para a vaga de jurados em outros processos. Esta é uma ação agregadora para quem almeja a carreira de servidor público, já que a participação em um júri conta pontos para os candidatos”, declarou.





O júri real ocorrerá no auditório do UNINTA, no dia 14 de junho de 2018, nos períodos da manhã e tarde. A atividade é direcionada aos discentes do curso de Direito e viabilizada através de uma parceria entre o Poder Judiciário do Estado do Ceará e o UNINTA.