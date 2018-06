Últimos dias de inscrições para o Vestibular UNINTA 2018.2  com o 1º semestre garantido

Com inscrições até o próximo dia 6 de junho, o Vestibular Tradicional 2018.2 do Centro Universitário Inta (UNINTA) será realizado neste domingo (10/6), na sede da instituição de ensino superior, em Sobral. As inscrições devem ser feitas na página http://uninta.edu.br/vestibulares/ e nesta edição do Vestibular o UNINTA garante seu primeiro semestre. Os aprovados no Vestibular podem se matricular sem nenhum custo e cursar o primeiro semestre enquanto não sai o resultado do FIES.





A promoção garante que em caso do candidato não conseguir o FIES, ele poderá aderir ao PRAVALER, que também é uma modalidade de financiamento estudantil, ou pode até mesmo trancar ou sair do curso SEM PRECISAR PAGAR NADA. No caso, a dívida do primeiro semestre seria perdoada, não restando nenhum débito para com o UNINTA.





O Vestibular Tradicional 2018.2 oferta 1.550 vagas, distribuídas em 30 cursos nas modalidades bacharelado, licenciatura e tecnológicos. O valor da taxa é fixada em R$100,00 e o número de inscrição e o local das provas poderão ser consultados no portal do candidato, a partir do dia 08 de junho.





No dia do exame os candidatos deverão apresentar o documento oficial de identificação com foto e os comprovantes de inscrição e de pagamento da taxa. A prova será composta por 45 questões de múltipla escolha, contendo conhecimentos do Ensino Médio, além da aplicação de uma Redação em Língua Portuguesa, comum a todos os candidatos.